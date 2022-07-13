Собор 12 апостолов: почему 13 июля обмениваются крашеными желтыми яйцами

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День двенадцати апостолов, который отмечается 13 июля, овеян массой традиций и примет.

13 июля православная церковь отмечает Собор славных и всехвальных 12 апостолов.

Этот праздник отмечается на следующий день после поминовения первоверховных апостолов Петра и Павла.

Собор 12 апостолов

Праздник посвящен избранным ученикам Иисуса Христа: Петру, Андрею Первозванному, Иакову Заведееву, Иоанну Богослову, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Левию Матфею, Иакову Алфееву, Иуде Фаддею, Симону Кананиту и Матфию (заместо Иуды Искариота).

Первые упоминания об этом празднике встречаются в IV веке. Как следует из Евангелий, после воскрешения Христа на 12 учеников снизошел Святой Дух. Апостолы сразу смогли говорить на разных языках, чтобы проповедовать христианство в других странах, а также творить чудеса.

Все они претерпели множество бед и приняли мученическую смерть, за исключением Иоанна Богослова.

Народные традиции 13 июля

В народном календаре 13 июля связан с пиком летней жары. По этому поводу крестьяне по-особому наряжались и шли на покос. А после работ устраивали народные гуляния и чествовали разгар лета до поздней ночи.

В некоторых губерниях полагалось делать из соломы чучело, облачать ее в сарафан и украшать бусами, лентами и полевыми цветами. Эту куклу с песнями носили по деревне, потом раздевали и бросали в реку.

Также было принято красить яйца, причем только в желтый цвет, и обмениваться ими друг с другом. Хозяйки 13 июля готовили с применением яиц разные блюда, в том числе пироги и разные виды яичницы.

Что можно делать 13 июля

В христианский праздник принято молиться 12 святым апостолам. Делать это можно как в храме, так и дома.

13 июля желательно попросить у других прощения, примириться с недоброжелателями и забыть все обиды. А когда потребуется — оказать помощь, и не только близким.

Что нельзя делать 13 июля на Собор апостолов

Сыздавна на Собор 12 апостолов запрещается стричь волосы. Поверье гласит, что в противном случае можно укоротить себе судьбу. Поэтому поход к парикмахеру лучше отложить на другую дату.

Не следует употреблять алкоголь. Лучше вообще отказаться от любых напитков, кроме воды. Желательно избегать шумных компаний. Рекомендуется остаться дома и посвятить время духовному очищению.

13 июля нельзя ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь несчастья. Не следует и увлекаться азартными играми. Велик риск потерять все деньги.

Приметы на 13 июля