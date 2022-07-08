Зеленский побывал на передовых позициях в Днепропетровской области

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Там глава Незалежной вручил награды представителям Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что посетил передовые позиции в Днепропетровской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Лидирующие позиции в Днепропетровской области. Я разговаривал с нашими защитниками и вручал им награды», — сказал глава Незалежной.

В последний раз Зеленский посещал передовую 5 июня. В Киеве заявили, что тогда украинский лидер посетил Запорожье, Лисичанск, который в то время находился под контролем ВСУ, а также город Соледар.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский боевик рассказал о подготовке теракта в Херсоне по приказу Зеленского.