ТОП-5 бьюти-ошибок, которые испортят цвет вашего лица

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Отказ от солнцезащитных средств приводит к появлению пигментных пятен.

На цвет лица влияет не только уход за ним, но и образ жизни человека. О том, какие привычки ухудшают внешний вид и провоцируют воспаления на лице, — в материале 5-tv.ru.

Сильное отшелушивание

Отшелушивание помогает избавиться от омертвевших клеток, которые закупоривают поры и придают лицу бледный вид. Однако даже такой чистки должно быть в меру. Использование абразивных предметов и некоторых видов щеток может привести к воспалениям и появлению темных пятен на лице.

Частое использование тоника

Тоник предназначен для омолаживания кожи путем ее подготовки для впитывания других веществ, которые вы используете после тоника. Однако злоупотребление им может негативно сказаться на сухой или чувствительной коже.

Отказ от солнцезащитных средств

Мода на красивый загар все еще в силе, но чрезмерное пребывание на солнце только испортит вашу кожу. Чтобы лицо не состарилось раньше времени, использование солнцезащитных кремов — обязательно. Наносить их необходимо каждое утро, обновляя в течение дня.

Пренебрежение уходом за шеей и грудью

Многие часто забывают об уходе за шеей и зоной декольте, в то время как кожа в этих областях также должна быть здорова. В противном случае есть риск получить эффект «маски», когда оттенок кожи на лице отличается от шеи и на грудной клетки. Во избежание этого необходимо увлажнять эти участки восстанавливающими бальзамами с содержанием пептидов и антиоксидантов. Последние поддерживают выработку коллагена для борьбы со старением.

Не смывать макияж перед сном

Общеизвестно, что перед сном необходимо снимать макияж, чтобы дать коже очиститься и «дышать». Однако некоторые женщины не придают этому совету должного внимания. Тем временем несмытый макияж приводит к накоплению кожного сала, а значит, к появлению прыщей.