Возможен инсульт? Врач предрекла нелегкое будущее больному прозопагнозией Питту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress; 5-tv.ru

Патологии, связанные с подобными заболеваниями, кроются именно в правом полушарии мозга.

Известный голливудский актер Брэд Питт еще давно рассказал о своей прозопагнозии. Это редкое расстройство, при котором человек утрачивает способность узнавать лица. Еще в 2013 году артист пожаловался на «лицевую слепоту». Особенно Питта расстраивало, что многие не верят в его недуг и обижаются, когда звезда не узнает их.

Врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru про особенности развития этого заболевания и чем оно грозит в перспективе. По ее словам, существует две формы так называемой «лицевой слепоты», это наследственная и приобретенная.

«В случае наследственных форм имеются генетические поражения — тогда данное расстройство проявляется с рождения, описаны семейные случаи прозопагнозии. Бывает прозопагнозия приобретенная, она является результатом каких-то органических повреждений головного мозга — инсультов, инфекций мозга, черепно-мозговых травм», — рассказала эксперт.

В том числе специалист отметила, что патологии, связанные с подобными заболеваниями, кроются именно в правом полушарии мозга. Еще врач развеяла миф о чрезвычайной редкости прозопатогнозии, прировняв частоту ее развития к двум процентам. Также ее возникновение может зависеть от вредности, с которой сталкиваются пациенты.

Что касается протекания болезни, то пациенты чаще всего приспосабливаются и адаптируются к полученному недугу, никаких проблем у них не возникает. Даже если заболевание приобретено из-за органических причин, например, инфекций или употребления наркотиков, то и здесь не о чем беспокоится.

Однако Соловьева предупредила, что прозопагнозия может быть симптомом какого-то наиболее серьезного заболевания. Например, повышенного риска инсульта. В таком случае стоит беспокоиться не о плохой памяти на лица, а о сохранении собственной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брэд Питт заявил о заключительном этапе актерской карьеры.