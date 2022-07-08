Канада ввела санкции против представителя МИД Марии Захаровой

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Впрочем, дипломата удивил не сам факт попадания в санкционные списки, а другая деталь.

Канада расширила санкционный список против России, внеся туда официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Сама дипломат не удивилась, узнав эту новость.

«Я думала, я уже в них давно», — цитирует Захарову ТАСС.

Всего под новые рестрикции попали 29 физических и 15 юридических лиц. В том числе в черном списке оказались патриарх Московский и всея Руси Кирилл, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, телеведущая Екатерина Андреева.

Среди организаций, в отношении которых введены санкции, оказались российские СМИ, информационные агентства и медиахолдинги, в том числе ТАСС, Первый канал, Национальная Медиа Группа, «Россия 24» и другие.

С начала спецоперации ВС РФ на Украине Оттава внесла более тысячи физических и юридических лиц из России, Белоруссии и Незалежной в свои санкционные списки. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отмечала, что страна продолжит введение рестрикций в адрес РФ из-за ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канаде пришлось искать пути обхода собственных санкций, чтобы не дать Германии замерзнуть.