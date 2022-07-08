«Рассчитано на дилетантов»: военный эксперт объяснил фейк журналиста ВВС

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Журналист Илья Барабанов распространил ложное обвинение в адрес военкора «Известий» Валентина Трушнина, обвинив фактически в гибели российских военных.

Запада бесит правда — заявил военный эксперт Виктор Литовкин, объясняя цели провокаций корреспондента Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в РФ по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Ильи Барабанова.

На днях он опубликовал письмо якобы от «Комитета солдатских матерей Астрахани», в котором сообщалось, что съемочная группа с военкором «Известий» Валентином Трушниным в сюжете от 30 июня якобы раскрыла местоположение российских солдат. В обращении приводилась воинская часть, личный состав которой не участвовал в спецоперации. Часть оказалась учебной, там занимаются коммунально-эксплуатационным работами.

Как отметил Литовкин, провокация направлена против российских информационных потоков. Ведь Запад бесит правда.

«Не удалась. Люди понимают, что это вранье. Все рассчитано на дилентанов, на обывателей, которые не обладают никаким критическим мышленим и не может понять, где правда, где ложь. Передачи „Би-би-си“, передачи всех западных телевизионных компаний о событиях на Украине, к сожалению, построены на фальсификации, на лжи и на фейках. Этот случай в очередной раз это доказывает», — заявил Литовкин.

Он отметил, что страны Запада хоть и отключили российские телеканалы, но граждане Америки, Великобритании, Европы продолжают их смотреть и узнавать, как обстоят дела на самом деле на Украине, а не то, как им преподносят СМИ. Поэтому, попавшись на лжи, Барабанов незамедлительно удалил пост из своего Telegram-канала.

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