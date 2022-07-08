Два выстрела и три шага: видео убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annegret Hilse / SVEN SIMON; NHK

Бывший премьер-министр Японии был ранен в шею и грудь из самодельного дробовика.

Момент стрельбы по экс-премьеру Японии Синдзо Абэ был снят на камеру. Политик скончался после покушения на него.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, запечатлены последние мгновения выступления политика на уличном мероприятии. Сначала слышится громкий звук, люди инстинктивно приседают. Охрана подлетает к бывшему премьер-министру, закрывая его от пуль, но слишком поздно — злоумышленник уже выстрелил во второй раз.

На кадрах видно, как Синдзо Абэ делает три шага и медленно оседает на асфальт. Сразу после нападавшего повалила и скрутила охрана.

На премьер-министра Японии Синдзо Абэ напали во время уличного выступления в городе Нара. 67-летний политик получил два огнестрельных ранения в шею и грудь и через некоторое время скончался в больнице.

Нападавшим оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, ранее служивший в морских силах самообороны страны. Сейчас он арестован по обвинению в покушении на убийство. Причиной нападавший назвал «личную неприязнь».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему уникальный личный телохранитель экс-премьера Японии Синдзо Абэ не смогла спасти его смерти.