МИЦ «Известия» обратятся в правоохранительные органы после фейка BBC

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Журналист Илья Барабанов распространил ложное обвинение в адрес военкора Валентина Трушнина, обвинив фактически в гибели российских военных.

МИЦ «Известия» обратятся в правоохранительные органы после публикации журналистов Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в РФ по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Ильей Барабановым фейка о работе военкора Валентина Трушнина.

«Сегодня, в ряде средств массовой информации и Telegram-каналов, в частности на сайте „Новой газеты. Европа“ была растиражирована фейковая информация, первоисточником которой стал пост в Telegram-канале журналиста русской службы BBC (сайт заблокирован в РФ по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Ильи Барабанова. В изначальном посте, со ссылкой на якобы написанное матерями российских военнослужащих письмо в адрес главы астраханского регионального отделения „Комитета солдатских матерей“, содержалась информация о том, что якобы после репортажа корреспондента „Известий“ Валентина Трушнина российские позиции были обстреляны со стороны ВСУ», — говорится в официальном сообщении холдинга.

«Известия» со своей стороны провели тщательную проверку размещенной информации:

Даже поверхностный анализ документа, на основе которого журналист русской службы BBC разместил пост с тяжелыми обвинениями в адрес военкора «Известий», свидетельствует о том, что он был грубо сфабрикован. В частности, в дате на обращении рядом с 2022 годом стоит не буква «г.», как принято в России, а «р.» — как пишут на Украине. Автор документа, по всей видимости, привык писать слово «року», что по-украински переводится как «год». Кроме того, в обращении даже имя прописано с ошибкой — «Асила» вместо «Асыла». Совершенные создателями фейка ошибки четко указывают на украинское авторство их заказчиков.

В центральном отделении «Комитета солдатских матерей» в ответ на запрос «Известий» опровергли получение жалоб на российских журналистов о якобы раскрытии ими местоположения военных РФ.

В течение нескольких часов после размещения поста — первоисточника дезинформации — он был удален автором и более недоступен.

МИЦ «Известия» официально заявляет, что не потерпит подобных оскорбительных обвинений в адрес своих сотрудников. Военные корреспонденты «Известий» — это опытные и профессиональные журналисты, основной задачей которых в районе проведения специальной военной операции является донесение до российской аудитории объективной информации о происходящем в зоне боевых действий с неукоснительным соблюдением принципа обеспечения максимальной безопасности для военнослужащих и мирных граждан.

МИЦ «Известия» будет обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации с заявлением о надлежащем рассмотрении этого дела.