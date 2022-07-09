ТОП-9 российских и зарубежных фильмов о лете и отдыхе

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Эти картины перенесут зрителя в лето, даже если за окном плохая погода, а отпуск уже не предвидится.

Чтобы ощутить себя в солнечной Италии, посмотреть на впечатляющую природу Кавказа, не нужно тратить много денег. Достаточно включить фильм о лете. 5-tv.ru собрал девять таких картин.

«Три плюс два»

Кадр из к/ф «Три плюс два» реж. Г.Оганесян (1963г)

В кинофильме о закадычных друзьях сыграли звезды советского кино Андрей Миронов, Геннадий Нилов и Евгений Жариков. По сюжету, три приятеля отправились в отпуск на берег Черного моря, чтобы пожить «дикарями». Но у мужчин возник конфликт с прибывшими туристками (Наталья Кустинская и Наталья Фатеева), которые «застолбили» пустынное место аж с 1956-го. Стороны решили разделить территорию пополам и не общаться, но между некоторыми из них начался курортный роман.

«Три плюс два» снимали в Крыму, главной «природной» декорацией была бухта поселка Новый Свет. Киноделы старались передать атмосферу расслабленного отдыха как можно достовернее, поэтому режиссер за две недели до съемок отправил троицу главных актеров загорать и отращивать бороды.

«Вики Кристина Барселона»

Кадр из к/ф «Вики Кристина Барселона» реж. В.Аллен (2009г)

Молодые американки Вики (Ребекка Холл) и Кристина (Скарлетт Йоханссон) проводят каникулы в солнечной Барселоне. Там же они знакомятся со статным красавцем-художником Антонио, которого сыграл Хавьер Бардем. Пока девушки пытаются разобраться, кто из них завяжет роман с Антонио, мужчину устраивают отношения с обеими девушками. Но сумятицу вносит темпераментная жена Антонио, художница Мария (Пенелопа Крус). Она не собирается отдавать супруга туристкам просто так.

Картину Вуди Аллена любят не только за сюжет, но за атмосферу. В «Вики Кристина Барселона» не скупятся на виды солнечной Барселоны, а герои то гуляют по зеленым садам, то обедают и ужинают с впечатляющими видами на город.

«Мамма Mia!»

Кадр из к/ф «Мамма Mia!» реж.Ф.Ллойд (2008г)

В летней комедии-мюзикле идет речь о девушке Софи (Аманда Сейфрид), которая собирается замуж и хочет, чтобы к алтарю ее повел отец. Мать девочки Донна (Мерил Стрип) воспитывала дочь одна и во время зачатия встречалась с несколькими мужчинами. В итоге невеста знакомится с тремя предполагаемыми отцами и находит с ними общий язык.

Действие происходит на греческом острове Калокаири, история разворачивается на фоне живописных видов. Отдельно критики и зрители отмечают впечатляющий саундтрек — звезды мировой величины перепевают хиты группы ABBA.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Кадр из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» реж. Э.Климов (1964г)

В сатирической комедии речь идет о непослушном мальчике Косте, которого выгнали из пионерского лагеря за непослушание. Чтобы не расстроить бабушку, Костя решил пробраться обратно без ведома вожатой и директора лагеря. Друзья помогают мальчику: носят еду и водят на киносеансы. Но приближается родительский день, на который должна приехать бабушка Кости.

Фильм снимали в Тульской области, в настоящем пионерлагере. Поэтому при просмотре можно поностальгировать о летних каникулах и беззаботных деньках.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» реж. Л.Гайдай (1967г)

Студентка Нина отправилась на каникулы на Кавказ и встретилась со студентом Шуриком, который прибыл в «один из горных районов» с этнографической экспедицией. В то же время у родственников Нины на студентку и комсомолку большие планы: дядя девушки уже пообещал ее в невесты товарищу Саахову за стадо баранов и финский холодильник. С Шуриком случается череда конфузов, по итогу которых он сначала помогает неуклюжим ворам украсть Нину, а позже — возвращает ее домой.

Сюжет разворачивается на Кавказе, там снимали некоторые сцены фильма. В Абхазии снимали эпизод с похищением невесты, сцена с водоемом — на реке Мзымта. А для натурных съемок группа отправилась в Крым.

«Будьте моим мужем»

Кадр из к/ф «Будьте моим мужем» реж. А.Сурикова (1981г)

В фильме Андрей Миронов исполнил роль врача-педиатра, который отправился на отдых и завел курортный роман. Из летнего приключения герой вернулся с супругой и любимым пасынком.

В «Будьте моим мужем» создатели старались передать атмосферу курортного города Сочи, где разворачивается действие. Кинокартину любят за знакомые пейзажи, игру актеров Андрея Миронова и Елены Прокловой, а также за легкость и незамысловатость.

«Ешь, молись, люби»

Кадр из к/ф «Ешь, молись, люби» реж. Р.Мёрфи (2010г)

Писательница Элизабет Гилберт написала автобиографическое произведение о путешествии в Италию, Индию и Индонезию. Роман оказался настолько успешным, что по нему сняли полнометражный фильм с Джулией Робертс в главной роли.

После выхода фильма множество зрителей захотели повторить путешествие Элизабет Гилберт. Соблазн съесть пиццу и пасту в солнечной Италии, познать себя в Индии и обрести любовь среди индонезийской богатой природой — идеальный маршрут для летнего отпуска. А те, кто не может позволить себе длительных отдых, ощутят атмосферу при просмотре.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Кадр из к/ф «Дождливый день в Нью-Йорке» реж. В.Аллен (2019г)

Тем, кто предпочитает проводить лето в городе и скрывается от жары, понравится недавний фильм Вуди Аллена с восходящей звездой Голливуда Тимоти Шаламе. В картине речь идет о мизантропичном парне, который возвращается из пригорода в родной Нью-Йорк и путешествует по любимому городу. В то же время его возлюбленная знакомится с миром кино.

Картину Вуди Аллен посвятил прежде всего Нью-Йорку, показав его красоту и в солнечный летний день, и в дождливую пору. При этом главный герой часто рефлексирует и об окружающей обстановке, и о разрушающихся в течение картины отношениях.

«Талантливый мистер Рипли»

Кадр из к/ф «Талантливый мистер Рипли» реж. Э.Мингелла (1999г)

Картина подойдет тем, кто устал от легких и приятных фильмов об отдыхе и ищет фильм с небанальным сюжетом. В картине идет речь о парне по имени Том Рипли (Мэтт Деймон), который ищет способ разбогатеть. Судьба улыбается Тому: отец богача Дикки (Джуд Лоу) предлагает Рипли последить за его сыном и вернуть его из путешествия по Европе в США. Том соглашается и окунается в мир «хорошей жизни» с вечным достатком денег и вниманием красивых женщин. В какой-то момент Рипли приходит к выводу, что он может занять место богатого друга.

Достоверная игра Мэтта Деймона обеспечила ему не только любовь, но и ненависть зрителей — в 1999-м, после выхода фильма, ему приходили обвинения в убийстве Дикки. Но в то время как мозг следит за сюжетом, глаз отдыхает — картину снимали на лучших пляжах и улочках солнечной Италии.