ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников: как себя обезопасить

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Зачастую распознать злоумышленников не так-то просто — они используют слишком много «правильных» психологических уловок.

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме получения доступа к дистанционному управлению банковским счетом жертвы. Теперь злоумышленники могут звонить и представляться сотрудниками одного из операторов сотовой связи.

«Сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр», — объяснили представители регулятора.

Если человек следует всем указаниям злоумышленников, дальше подключается переадресация звонков и сообщений на номера мошенников. Так они получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом и в последствие могут похитить деньги.

Для убеждения жертвы мошенники используют разные легенды. К примеру, о срочной необходимости переоформить договор об оказании услуг связи или поменять тарифный план на более выгодный, или отключить какую-либо платную услугу.

«При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Если вы продолжили общение и вам во время разговора пришел смс-код от личного кабинета, никому не сообщайте его. Если возникли вопросы, самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте», — рекомендует Банк России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не нарваться на мошенников при поиске работы.