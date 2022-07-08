Топ-менеджер Пятого канала Марина Белова победила в конкурсе «Медиа-Менеджер России-2022»

Фото, видео: пресс-служба Пятого канала

Дипломом победителя жюри отметило и команду Пятого канала в номинации «За устойчивое развитие и социальную ответственность медиабизнеса».

Заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова стала победителем Национальной Премии «Медиа-Менеджер России-2022». Еще одна престижная награда конкурса вручена команде Пятого канала. Главное событие в области отечественного медиабизнеса состоялось в Москве 7 июля.

Топ-менеджер Пятого канала Марина Белова стала победителем Премии в номинации «Директор по маркетингу. Федеральные СМИ». Ее наградили дипломом и легендарной статуэткой в виде парящей над водой чайки.

На сегодняшний день Пятый входит в ТОП-4 среди федеральных каналов в базовых аудиториях «Все 18+» и «Все 4+». С момента вступления в должность директора программ и маркетинга Марины Беловой в 2010 году, рост аудитории Пятого канала составил более 200%. 2021 год стал для канала особенным по многим направлениям: по заказу Пятого снято более 500 премьерных эпизодов собственного производства, приобретен пакет покупного контента с учетом специфики канала и интересов телезрителей. Пятый канал начал сотрудничество с ведущими мировыми онлайн-кинотеатрами Prime Video от Amazon, Tubi TV от Fox Corporation и Olympusat. Импакт-миссия Пятого канала отмечена Премией «Управление изменениями. Визионеры» в специальной номинации «Лучший импакт-проект».

пресс-служба Пятого канала

Для Марины Беловой это вторая награда Премии «Медиа-Менеджер России». В 2019 году топ-менеджер Пятого канала стала единственным представителем Санкт-Петербурга, ставшим лауреатом этого конкурса.

Дипломом победителя жюри отметило и команду Пятого канала в номинации «За устойчивое развитие и социальную ответственность медиабизнеса».

Для Пятого канала социальная миссия уже много лет является важной составляющей деятельности.

«Импакт-контент очень важен для позитивных социальных изменений. Каналы с многомиллионной аудиторией автоматически задают тренды. Пятый канал — отличный тому пример. Очень важно, что Пятый может себе позволить заниматься социально-значимыми проектами. Нам доверяют телезрители, и мы имеем возможность транслировать многомиллионной аудитории позитивную энергетику. Поэтому на Пятом главный тренд — это добро, как в развлекательном контенте, так и в отдельных проектах с самыми добрыми миссиями», — заявила заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова.

С 2013 года на канале выходит программа «День ангела». Ее герои — воспитанники детских домов, оставшиеся без попечения родителей. Их главное желание — иметь любящих маму и папу. Эту заветную мечту и старается исполнять Пятый канал. Проект знакомит зрителей с лучшими психологами и волонтерами в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, рассказывает, в том числе и о детях с особенностями развития. Развенчивает мифы, связанные с устройством в семьи приемных детей. Эфир на федеральном канале увеличивает шанс найти семью. На данный момент вышло 354 выпуска, 337 героев устроено в семьи.

Еще один проект — «День добрых дел» — каждую неделю рассказывает о детях, которые борются с тяжелой болезнью. За время существования программы неравнодушные к чужой беде зрители перечислили в благотворительные фонды добровольных пожертвований на сумму 4,66 миллиарда рублей и подарили малышам и их родителям надежду на счастливую жизнь.

В последние годы Пятый расширил линейку социальных проектов и освоил новое импакт-направление — поддержка национальных проектов. В эфир вышли программы о здоровом образе жизни, профориентации подростков, малом бизнесе.

Справка*

Национальная Премия «Медиа-Менеджер России» — значимая отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, которые продемонстрировали мастерство и профессионализм в своей отрасли. Премия учреждена в 2001 году и вручается ежегодно.