Гуляет сам по себе: к жителям подмосковной деревни присоседился львенок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru

Хозяева животного утверждают, что оно никому не может причинить вреда.

Жители деревни Телешово в Подмосковье жалуются на соседей, которые завели львенка. Они заявляют, что хищник гуляет один по улицам населенного пункта и пугает людей.

В свою очередь хозяева львенка утверждают, что он не выходит за пределы их участка, где для него построен специальный вагончик и вольер. Гуляет он тоже исключительно на внутренней территории, по деревне не бегает и никому не угрожает.

Также хозяева отмечают, что животное приобретено на законных основаниях в питомнике под Рязанью и на него имеются официальные документы.

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Недавно певица Виктория Дайнеко призвала к ответственности своего соседа, который держит в квартире дикое животное — пуму. По ее словам, хищное животное проживает в однокомнатной хрущевке, деля с хозяином 30 квадратных метров. «Котик» уже бросался на местных собак, жители района живут в страхе за своих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасенный от живодеров в России лев Симба стал «видеоблогером» в Танзании.