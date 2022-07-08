«Элементарное правило»: эксперт назвал грубую ошибку телохранителей Абэ

Телохранители Синдзо Абэ грубо нарушили плавило безопасности во время покушения на него

Фото: www.globallookpress.com / Pasya

По мнению профессионала, телохранители бывшего премьер-министра Японии могли предвидеть покушение.

Президент Национальной ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарев назвал фатальную ошибку службы безопасности бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Эксперт подчеркнул, что защитники Абэ недостаточно внимательно следили за руками окружающих. Он удивился, как команда из самых лучших мастеров страны смогла не заметить в руках человека самодельный дробовик.

«Как человек смог подойти близко с таким стволом? В нашей российской школе личной охраны есть железное правило: во время работы надо постоянно следить за глазами и руками. Если рук не видно — все, можно идти перекрывать. Это элементарное правило алгоритма безопасности», — объяснил Дмитрий Фонарев изданию aif.ru.

Кроме того, он добавил, что насчитал в отряде телохранителей десять человек и был шокирован тем фактом, что злоумышленнику удалось просто выйти из толпы и выстрелить в бывшего премьер-министра.

Синдзо Абэ был застрелен во время выступления в городе Нара. Местный житель выстрелил дважды — в сердце и шею. Абэ был экстренно госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стала известна личность человека, совершившего покушение на Синдзо Абэ. Им оказался бывший военный.