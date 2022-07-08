Японские врачи назвали причиной смерти Синдзо Абэ потерю крови

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Несколько часов в больнице боролись за жизнь бывшего премьер-министра, однако завести сердце политика им так и не удалось.

Причиной смерти экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ могла стать потеря крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу, где несколько часов пытались спасти жизнь политика.

«Кровотечение наблюдалось из различных мест. Нам не удалось полностью остановить кровотечение. К сожалению, сердцебиение так и не возобновилось», — пояснили врачи.

Известно, что после рокового выстрела на публичном выступлении у Абэ были диагностированы — ранение сердца и шеи в двух местах. На кадрах с места происшествия видно, что личный телохранитель японского политика лично до последнего держала руки на его груди в попытке остановить кровотечение.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, нападение на Синдзо Абэ произошло во время уличного выступления в японском городе Нара около 11.30 по местному времени. Совершивший покушение 41-летний Тэцуя Ямагами был задержан на месте. Ему удалось произвести два выстрела с достаточно близкого расстояния (около десяти метров). В 12.20 по местному времени политика доставили в больницу. Через три часа Синдзо Абэ умер.