Брэд Питт диагностировал у себя прозопагнозию: Что это за болезнь

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Голливудский актер Брэд Питт утверждает, что он страдает от прозопагнозии. По словам актера, из-за этой особенности окружающие не всегда верно оценивают его характер.

Брэда Питта иногда обвиняют в закрытости и отчужденности, якобы он часто бывает недоступным и поглощенным собой. Недавно популярный актер заявил, что у него очень редкое заболевание — прозопагнозия. Что это за недуг и чем он грозит, выясняем в материале 5-tv.ru.

Что такое прозопагнозия

Прозопагнозия (иногда называют лицевая агнозия или слепота лиц) — это когнитивное расстройство, при котором человек не различает лица. Степень тяжести заболевания бывает разной: кто-то не запоминает новых знакомых, а другие не узнают даже себя в зеркале или на фотографии. У больных данное нарушение вызывает сложности с определением пола, возраста и настроения собеседника.

Прозопагнозия не имеет отношения к проблемам с памятью, умственными отклонениями или остротой зрения. Сложность людей с таким диагнозом заключается в неспособности правильно обработать информацию, которая поступает в мозг.

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Есть два вида болезни с разными причинами возникновения:

Приобретенная прозопагнозия. Состояние проявляется, если в правом полушарии пострадала веретенообразная извилина. Ее задача заключается в распознавании лиц. Такое может случиться из-за травмы или инсульта.

Врожденная прозопагнозия. Точная причина ее появления неизвестна, но специалисты в качестве основной версии называют наследственность.

Прозопагнозия у детей

Если нарушение проявилось у взрослого, то человек часто способен самостоятельно сделать вывод о наличии проблемы. С детьми все сложнее, ведь они могут и не осознавать своего состояния. Однако близкие могут заподозрить прозопагнозию у своего чада по ряду признаков:

Ребенок не подходит сам к хорошо знакомому человеку на улице или в школе, а ждет, когда его позовут;

Не узнает родственников или соседей при встрече в незнакомом месте;

Часто путает незнакомцев с близкими людьми;

Становится замкнутым в многолюдных местах;

Ему трудно понять сюжет фильма или мультфильма;

Дома ребенок ведет себя уверенно, а в школе кажется замкнутым.

Конечно, подобное поведение бывает следствием обычной стеснительности или рассеянности. Поэтому при подозрении на прозопагнозию нужно обращаться к специалисту.

В настоящее время нет способов вылечить данное расстройство. Задача человека заключается в выработке различных компенсаторных стратегий вместе с неврологом или нейропсихологом, чтобы минимизировать влияние неприятного недуга.

Прозопагнозия, или почему Брэду Питту не верят

Известный голливудский актер Брэд Питт сообщил, что страдает от этого редкого заболевания. Правда, диагноз себе он поставил самостоятельно. Артист утверждает, что испытывает серьезные трудности при попытке запомнить лица людей, например, на вечеринках или мероприятиях. И в итоге ему не всегда удается это сделать.

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Брэд Питт сказал, что стыдится своей особенности. Она привела к формированию определенного впечатления о нем: закрытого и отчужденного человека, недоступного и поглощенного собой.

Однако не все поверили в наличие прозопагнозии у известного актера. Официально Питту никогда не ставили такой диагноз, поэтому некоторые люди считают его просто невежливым.