Финляндия намерена отгородиться от России забором

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Скандинавская страна заявляет о непонятных «возможных угрозах» со стороны РФ. Подтверждений тому никто не предоставляет.

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поправки к закону о пограничной охране, которые предусматривают установку заграждений на границе с Россией, сообщает The Guardian со ссылкой на министерство внутренних дел скандинавской страны.

Законодательные изменения вступят в силу 15 июля.

«Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, новые меры призваны противодействовать миграции, которую сочли политическим инструментом, предназначенным для оказания давления.

При этом в ведомстве уточнили, что «прием заявлений о предоставлении убежища может осуществляться централизованно, только в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе». Заявления будут направляться в один или несколько пограничных переходов.

В свою очередь в отделе международного сотрудничества пограничной охраны Финляндии указали, что стена может быть возведена уже этим летом.

«Это будет не просто забор. Он включает в себя систему технического контроля. У нас 1 340 километров границы с Россией. Было бы уместно оградить около 100-250 километров», — заявил начальник отдела в беседе с порталом Yle.

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