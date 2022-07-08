ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке

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Объект обеспечивает электроэнергией всю Херсонскую область и часть Запорожья.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Однако противовоздушная оборона ВС России успешно отразила ракетную атаку со стороны Украины и предотвратила выход из строя важного для региона и населения объекта. Который, в частности, полностью обеспечивает водой территорию Крыма. Сейчас гидроэлектростанция продолжает работу в обычном режиме.

«ГРЭС как работала, так и работает, никаких повреждений электростанции нанесено не было. Мы практически уже восстановили работоспособность. На мой взгляд, и подобные мероприятия направлены на одно: чтобы мирная жизнь в нашем регионе закончилась», — прокомментировал журналистам событие глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Он подчеркнул, что целью украинских боевиков было оставить территорию без воды. Тогда бы, в частности, погиб урожай, встали предприятия, а люди лишились коммунальных благ. И это лишь малая часть плохого сценария. Однако, заверил Леонтьев, ничего этого не произойдет.

«Этого не произойдет по многим причинам. Прежде всего потому, что люди нацелены на одно — на мир, несмотря на враждебную практику, которая сейчас осуществляется с украинской стороны», — отметил глава военно-гражданской администрации.

5-tv.ru

Он также напомнил, что все последние прилеты со стороны ВСУ попадали исключительно в объекты гражданской инфраструктуры, и страдали в результате мирные жители. Так, после последнего прилета «Точки-У» было повреждено 17 жилых домов — без крова остались 24 семьи. Сейчас ведется работа по восстановлению жилых строений.

Вместе с тем объекты инфраструктуры в Новой Каховке работают в обычном режиме: в городе нет проблем с газом, электричеством и водоснабжением.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях прилета «Точки-У» от ВСУ в Новой Каховке.