В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

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Высшая мера наказания в качестве законодательной нормы существует в республике с 2015 года, однако приговоры не приводились в исполнение.

Народный Совет Донецкой народной республики (ДНР) отметил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

«Учитывая, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке, ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день обстановке, проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса», — сказано в сообщении.

Положения уголовно-исполнительного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования закона.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух британцев и гражданина Марокко. За день до вынесения решения обвиняемые признали свою вину за прохождение обучения в целях ведения террористической деятельности. В течение месяца они могут подать аппеляционную жалобу на решение суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приговоренный к казни в ДНР наемник из Марокко оказался психопатом.