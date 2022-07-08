Закрывали сердце ладонями: как японцы пытались спасти Синдзо Абэ

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Экс-премьер Японии скончался в результате покушения. Ему было 67 лет.

Весь мир поражен вопиющим политическим убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Этим утром он выступал с обращением на мероприятии в городе Нара. Однако речь была недолгой — ее прервали два прилетевших в спину предательских выстрела. Политик получил серьезные ранения в шею и сердце и спустя несколько часов скончался на операционном столе.

От смерти японского экс-премьера не смогла оградить даже знаменитая телохранительница — Моэми Ишида. О ее способностях ходили легенды, ведь миниатюрная девушка может достать пистолет за 0,2 секунды и поразить в рукопашном бою десять взрослых мужчин одним махом. В том числе Ишида входит в пятерку лучших женщин-телохранителей планеты.

Почему же «ледяная королева», как ее называют в Японии, не смогла справиться со своей главной задачей? Неужели убийца начальника оказался хитрее? Это вполне вероятно, ведь позже выяснилось, что злоумышленником оказался 41-летний житель Токио Тэцуя Ямагами и ранее он служил в морских силах самообороны страны. Преступника на месте схватили и арестовали.

Кадры с места событий ужасают. Спасать политика бросились даже простые люди. На одном из фото девушка со стеклянными глазами смотрела на умирающего Абэ и крепко держала его руку. Пока окружающие вызывали врачей и в панике облепили раненого политика, она ни на шаг не отходила от Синдзо. В ее взгляде читались ужас, страх, боль и ступор.

REUTERS

Не только ближние к Абэ шокированы внезапной кончиной политика. Обычные японцы до сих пор не могут отойти от настигшей новости. Это объяснимо, ведь Синдзо считается одной из самых значимых фигур в японской политике. Он просидел в кресле премьера рекордные девять лет и поддерживал высокий рейтинг кабинета.

В том числе политическая фигура старалась развивать хорошие отношения с российской стороной. Синдзо до последнего призывал подписать мирный договор касаемо сложного курильского вопроса. Увы, но даже многочисленные контакты на высшем уровне не помогли этого достичь.

Из политики Абэ ушел в связи с проблемами со здоровьем. Еще 28 августа 2020 года экс-премьер Японии объявил об этом, а уже через два дня провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда глава РФ поблагодарил его за сотрудничество и большой личный вклад в развитие российско-японских отношений. Сегодня же, как писал 5-tv.ru, он выразил свои соболезнования жене и матери Абэ.