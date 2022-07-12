Как привезти авто в РФ из Белоруссии, Армении и Казахстана и сколько это стоит

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Привезти в Россию машину известного бренда самостоятельно можно из Казахстана, Белоруссии и Армении, но необходимо знать несколько нюансов.

С уходом компаний по производству и продаже автомобилей с российского рынка вопрос о приобретении иномарок стоит особенно остро. Если водитель настроен купить машину из Европы или Азии, но не доверяет зарубежным продавцам, можно привезти автомобиль собственными силами. Эксперт по подбору авто Денис Еременко рассказал 5-tv.ru, что нужно знать при ввозе транспортных средств из Армении, Белоруссии и Казахстана.

Денис Еременко

Эксперт по подбору авто, на рынке с 2007 года

Прежде чем рассматривать вариант для путешествия в соседнюю страну, покупателю необходимо определиться, за какой машиной ехать.

Рынки Белоруссии, Казахстана, Армении очень сильно отличаются. На белорусском рынке можно приобрести европейские машины, в Армении — американские. В Казахстане вам предложат азиатские: японские, корейские автомобили.

Кроме того, эксперт напоминает, что согласно техрегламенту, который действует на всей территории Таможенного союза, ввезти машину в Россию может только физическое лицо.

«В Белоруссию Skoda ввезти и растаможить невозможно по наложенным на страну санкциям. Ту же Skoda в Армению не повезут, она там никому не нужна: туда повезут «купе», «кабриолеты», большие минивэны. Вот это специфика армянского рынка.

Казахстан на сегодня — хаб для новых автомобилей из Кореи, Эмиратов. Плюс есть различные лазейки при оформлении этих машин на юрлиц. В третьих странах, где пошлина получается меньше, соответственно, таможенное оформление становится интересным, и финальная стоимость становится интересной. То есть у разных стран своя специфика», — пояснил Денис Еременко.

Любую машину можно проверить через официальный таможенный портал. Находите определенный раздел, выбираете номер интересующего вас автомобиля, и видите, в какой стране, каким числом эта машина оформлялись. Если же вдруг этой машины там нет, то это должны возникать сомнения.

Плюсы покупки машины из дружественных государств:

машины уже будут растаможены в рамках Таможенного союза по нашему единому законодательству;

легко доехать до страны и рассчитаться с продавцом автомобиля из рук в руки;

легко переоформить машину в МРЭО прямо на месте или попросить продавца поставить ее на учет до продажи.

Документы для оформления машины из Белоруссии, Армении, Казахстана

Купив автомобиль, при желании вы можете на этой машине самостоятельно своим ходом доехать до России. Для этого вам нужно оформить:

транзитные номера;

СБКТС;

страховку;

при наличии, комплект документов декларации указа;

декларацию о ввозе автомобиля;

декларацию об уплате таможенных платежей;

документы о снятии машины с регистрационного учета в третьей стране.

Уже в России необходимо оформить:

блок-системы ЭРА-ГЛОНАСС;

направление в испытательную лабораторию в ГИБДД;

бумаги о проведении теста на безопасность.

Процедуры обойдутся примерно в 100 тысяч рублей.

Если у вас нет ни времени, ни желания самостоятельно привозить авто в Россию, то можно воспользоваться услугами автовоза или в транспортной компании.

Как заплатить за машину в Белоруссии, Армении и Казахстане

Самый очевидный вариант — взять сумку наличных и поменять на местную валюту по приезде. Однако потребуется декларировать суммы больше 10 тысяч долларов. На суммы от 100 тысяч долларов требуют объяснение происхождения денег.

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При безналичном переводе стоит учитывать установленный банком лимит переводимых средств. Например, часто для перевода между банком России и Казахстана необходимо ждать несколько дней — сроки лучше заранее уточнить у финансовой организации, которая проводит операцию. Для этого необходимо оформить мультивалютную карту дружественной страны. Как правило, большинство банков просят личное присутствие, поэтому нужно прибыть на место заранее.

Также можно оформить карту «МИР» в российском банке и снять деньги в банкомате дружественной страны — например, в Армении, Белоруссии или Казахстане. В этом случае придется заплатить конвертацию из российских рублей в местную валюту, а также комиссию. Кроме того, с платежной системой пока работают не все банки, а значит, за заветными наличными придется поездить по городу.

Чтобы не мучиться с доставкой автомобиля, можно обратиться к продавцам. Но это тоже выйдет в «копеечку».

Стоимость доставки из Белоруссии

В Белоруссии можно купить машину преимущественно европейского и американского рынка. Центральный город продажи автомобилей в стране — Минск. Средняя стоимость доставки 300-350 долларов. В моменты ажиотажа цена может вырасти до 500 долларов.

«Есть мнение, что автомобили в Белоруссии и в других странах дешевле, чем в Москве. Но это мнение очень сильно ошибочно. Во-первых, нужно сравнивать два конкретных автомобиля по состоянию. То есть можно привезти не очень хорошую машину и продавать ее сильно дешевле, чем такую же хорошую», — считает автоэксперт.

На белорусских досках объявлений максимально честно продают автомобили, утверждает Денис Еременко. Средний пробег привезенных из Европы машин будет 150, 200, 250 тысяч километров. На российских досках объявлений этим же автомобилям могут присвоить пробег в 50 тысяч километров. Машина с пробегом 250 тысяч будет сильно дешевле той, которая с пробегом 100 тысяч. Но недобросовестные продавцы на этом играют: они могут привезти машину с пробегом 250 тысяч километров, а в объявлении указывают, что пробег составляет 50 тысяч километров.

Стоимость доставки из Казахстана

В Казахстане можно приобрести машины из Кореи, ОАЭ или Азии. Казахстан намного больше, чем Белоруссия, соответственно, цены выше. Кроме того, ценовой диапазон будет варьироваться в зависимости от того, с юга или центральной части везут машину. Но в среднем затраты на логистику на сегодняшний день в рублевом эквиваленте составляют 45-60 тысяч рублей.

Стоимость доставки из Армении

В случае доставки автомобиля из Армении цена составит примерно 60-80 тысяч рублей в зависимости от класса автомобиля и от перевозчика. Оттуда возят преимущественно американские машины.

Чтобы понять, откуда именно легче везти машину, оценивайте правильно автомобильный рынок внутри страны. Он может сильно разниться: например, в европейской части страны водители выбирают корейские и леворульные японские машины (Toyota, Lexus и другие). Ближе к Дальнему Востоку покупатели приобретают праворульные машины, привезенные из Японии и Сингапура.

При этом сегодня на автомобили, которые находятся в наличии, — низкий спрос, клиенты предпочитают заказывать их из других стран.

«Машины в наличии тяжело продаются. А на заказ люди вагонами эти машины заказывают. Что у нас с Европы, что у них с Японии. Это связано с тем, что машины, которые находятся здесь, были завезены по другому курсу, в другом рублевом эквиваленте. Цены выше. И, конечно, сейчас рынки европейские, азиатские очень привлекают людей, потому что они видят эти цифры в рублевом эквиваленте. Они видят, что за два миллиона рублей теперь можно просто можно привезти конфету, и бросаются в омут с головой», — уверен Денис Еременко.

Если вдруг вы решили ввязаться во всю эту авантюру, будьте бдительны, думайте головой, советует автоэксперт. Не теряете разум при виде сладких, «замороженных» цен. Не дайте себя обмануть.