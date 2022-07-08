Никас Сафронов предложил идею для памятника Юре Шатунову

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

Исполнитель с подросткового возраста боролся за свое место под солнцем. Художник считает, что это важно отразить на монументе.

Художник Никас Сафронов предложил идею для памятника легендарному исполнителю Юрию Шатунову. По его словам, для монумента кумира молодежи 90-х отлично подойдет изображение человека в белой рубашке, руки которого обращены к небу, к Солнцу.

«Юра Шатунов был, с одной стороны, известным, ярким, завоевал любовь и уважение многих людей. А с другой стороны, оказался совершенно незащищенным, многие пытались его обмануть. Поэтому я вижу именно такой эскиз: фигура человека, смотрящего вверх с надеждой на то, что он сам изменит мир, и мир отзовется, осветит его своей любовью. Шатунов же боролся, доказывал, что имеет право быть под солнцем. Да, на рубеже 1990-2000-х его подзабыли, но потом снова вспомнили, и он вернулся на сцену», — рассказал культурный деятель в разговоре с изданием «Аргументы и факты», совместно с которым семья Шатунова объявила конкурс на лучший эскиз памятника музыканту.

Художник сравнил лидера группы «Ласковый май» с популярным составом The Beatles, солисты которого также судились за право исполнять некоторые песни из привычного репертуара. Однако Шатунов не имел высокооплачиваемых адвокатов в отличие от британских артистов, поэтому не смог доказать свою правоту.

«Он всю жизнь, с подросткового возраста, боролся за свое место под солнцем и в конце концов ушел», — заключил живописец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Шатунова вернулась в ФРГ с целью исполнить последнюю волю певца.