«Дать себе по лицу назло Путину»: депутат бундестага раскритиковал политику ФРГ

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Без российского газа Германию ждет «абсолютная катастрофа», заявил глава комитета по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

Германия сама себя жестко наказывает, ведя недальновидную энергетическую политику. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

«Германия проводит политику под девизом: „Дадим себе по лицу назло Путину“. Но санкции только повредят Германии, а Путин благодаря более высоким ценам, напротив, будет в прибыли», — заявил политик в интервью Die Welt.

По мнению Клауса, вместо введения очередных штрафных мер нужно обеспечить немцев газом. Он подчеркнул, что без российских углеводородов ВВП Германии рухнет на 12%, что станет «абсолютной катастрофой».

На днях Эрнст призвал начать переговоры по запуску «Северного потока-2» на ограниченный период времени для обеспечения поставок газа в Германию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько немцев считают, что антироссийские санкции больше сказались на Германии.