Кто стоит за убийством Синдзо Абэ

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В рамках расследования убийства на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, приведшего к смерти политика, рассмотрят самые разные версии.

Уже появились многочисленные версии того, кто стоит за убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Очевидно, что правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства гибели политика столь высокого ранга. Политолог Дмитрий Солонников рассказал, кто мог стоять за покушением на Синдзо Абэ.

В настоящее время, по словам эксперта, основная версия убийства сводится к действиям преступника-одиночки, от чего, к сожалению, никто не застрахован.

«Люди с неуравновешенной психикой, нездоровые люди часто совершают преступления против видных политиков. Пока, как мы понимаем, это основная версия, и она вполне реалистична. Дальше, конечно же, могут быть и остальные варианты», — считает политолог.

Также нельзя исключать вероятность экономических или политических разборок, в том числе с участием японских мафиозных структур. Эксперт Солонников уточняет, что Синдзо Абэ был ярким политиком, поэтому его действия далеко не всем нравились.

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«Только политик, который ничего не делает, может всем нравиться. Человек, который предпринимает какие-то активные ходы, будет всегда иметь врагов и в экономике, и во внешнеполитической деятельности», — рассказал специалист.

В Японии Синдзо Абэ совершал настойчивые попытки внедрения своих методов управления экономикой. Был даже введен термин «абэномика». Такая деятельность, по словам эксперта, тоже не всем нравилась.

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Кроме того, в настоящее время в политических кругах страны есть определенная наэлектризованность. Япония ведет довольно агрессивный курс, в том числе по отношению к России. Бывший премьер-министр был сторонником прямо противоположных действий.

«Кому-то из политических кругов его активность могла не нравиться. Воспоминания о его политике могли вызывать недовольство, тем более сейчас идет подготовка к выборам», — сказал политолог.

По мнению эксперта, сейчас в Японии ничего не изменится на фоне произошедшего, и нынешний политический курс продолжится.

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