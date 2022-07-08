Муниципальный депутат Горинов получил семь лет колонии за фейки о ВС РФ

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Приговор суда стал первым в стране по статье о дискредитацию российских военных. Отбывать наказание представитель власти отправится в колонию общего режима.

Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии депутата муниципального округа Красносельский Алексея Горинова за распространяемые фейки о российских военных.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.

Как выяснило следствие, в середине марта депутат вместе с главой муниципального округа Красносельский Еленой Ктеночкиной во время открытого заседания совета депутатов огласили ложные сведения о действиях российской армии. Горинов был арестован в конце апреля. Котеночкина бежала. Ее объявили в розыск, а уголовное дело выделили в отдельное производство.

Этот приговор стал первым в стране по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Всего по ней Горинову грозило до десяти лет лишения свободы. Помимо этого его лишили права занимать должности в органах власти ближайшие четыре года.

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