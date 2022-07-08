Stern: двое солдат бундесвера планировали взорвать Крымский мост

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Так они хотели помешать снабжению российской армии.

Двое солдат вооруженных сил Германии планировали взорвать Крымский мост, об этом сообщает немецкое издание Stern.

В материале отмечается, что военные действовали в составе преступной группы, в которой, кроме них, было еще десять человек. С прошлого года они участвовали в кражах, неоднократно проникали на военные объекты на немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн и похищали оттуда оружие и оборудование. Все свои планы они обсуждали по телефону.

В новый план преступников вошел Крымский мост, который они хотели взорвать и тем самым помешать снабжению российской армии. Но не случилось — за мужчинами уже велась слежка.

Их арестовали в ночь на 22 мая, как раз перед тем, как они попытались проникнуть на базу военных водолазов в Эккернферде. А после — планировали держать путь с похищенным оборудованием на Украину.

В результате обысков у арестованных обнаружили боеприпасы, оружие и взрывчатку. Всего с прошлого лета преступная группа совершила как минимум пять краж со взломом.

Сейчас в отношении подозреваемых прокуратура проводит расследование. Ии вменяют грабеж в составе организованной группы.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что все угрозы Украины об атаке Крымского моста потерпят крах. По его словам, все соответствующие угрозы берутся на заметку. Похожее мнение высказывал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия предпринимает все предупредительные меры, касающиеся безопасности Крымского моста.