«Большие суммы»: отец Фриске рассказал, кто из звезд поддержал семью после смерти певицы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya / Russian Look; 5-tv.ru

Папа покойной артистки назвал нескольких людей, которые были с Жанной до самого конца и остались на связи с родными и после ее смерти.

Отец покойной Жанны Фриске в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал о том, кто из представителей шоу-бизнеса поддерживал артистку во время болезни и продолжает помогать ее родным.

По словам Владимира Копылова, больше всех за болеющую Фриске переживала близкая подруга Ольга Орлова и покойный артист Иосиф Кобзон. Последний звонил Жанне регулярно.

«Помогают многие. Ну, как помогают: звонят, интересуются. Ее многие поддерживали. Кобзон стабильно раз в неделю звонил. И Сережа Лазарев звонил, и Филипп Киркоров», — поделился отец певицы.

Кроме того, как рассказал Владимир Копылов, некоторые звезды оказывали не только моральную, но и материальную помощь.

«Лолита Милявская большие суммы прислала, Коля Басков прислал», — откровенно сказал мужчина.

На вопрос о том, кто отвернулся от дочери в самый трудный момент, Копылов предпочел имен не называть. А вот продюсер Андрей Загорский с уверенностью назвал имя одного из «предателей» — это оказался один из самых близких для Фриске людей.

Жанне Фриске сегодня исполнилось бы 48 лет. Певица умерла в 2015 году после двухлетней борьбы с онкологией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у сестры Жанны Фриске случился рецидив рака.