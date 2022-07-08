Журналист BBC признался, что фейк о военкоре «Известий» он не проверял
Фото: www.globallookpress.com / Md Niamul Hossain Rifat / Keystone Press Agency
Илья Баранов только на следующий день попытался удостовериться в правдивости распространенной им информации.
Распространивший фейковую информацию о деятельности военкора «Известий» журналист Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов признал, что опубликовал ложную информацию без проверки.
Первоисточником распространения фейка стала публикация Виктора Старикова в соцсети ВКонтакте, которая на данный момент тоже удалена. Именно в ней был скриншот растиражированного фейкового письма якобы Комитета солдатских матерей.
Баранов заявляет, что отрепостил у себя сообщение Telegram-канала, которому ранее доверял, поэтому на честном глазу им поверил. Только на следующий день он попытался удостовериться в правдивости распространенной им информации. И это при том, что обвинения были аргументированно опровергнуты сразу же, как военкором «Известий» Валентином Трушниным, так и самим Комитетом солдатских матерей.
После серии публикаций с опровержениями Илья Баранов все же удалил фейковое сообщение в своем Telegram-канале.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, уехавший из России и ныне проживающий в Киеве журналист Русской службы «Би-би-си» Илья Баранов распростанил письбо, якобы написанное астраханским подразделением «Комитета солдатских матерей», в котором было озвучено обвинение в адрес нашей съемочной группы. Журналистов заподозрили в раскрытии позиции российских войск, из-за чего пятеро военнослужащих погибли, еще трое были ранены.
К слову, и упомянутая в письме войсковая часть не принимает участия в боевых действиях, так как отвечает за эксплуатацию коммунальных ресурсов Минобороны.