Журналист BBC признался, что фейк о военкоре «Известий» он не проверял

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Илья Баранов только на следующий день попытался удостовериться в правдивости распространенной им информации.

Распространивший фейковую информацию о деятельности военкора «Известий» журналист Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов признал, что опубликовал ложную информацию без проверки.

Первоисточником распространения фейка стала публикация Виктора Старикова в соцсети ВКонтакте, которая на данный момент тоже удалена. Именно в ней был скриншот растиражированного фейкового письма якобы Комитета солдатских матерей.

Баранов заявляет, что отрепостил у себя сообщение Telegram-канала, которому ранее доверял, поэтому на честном глазу им поверил. Только на следующий день он попытался удостовериться в правдивости распространенной им информации. И это при том, что обвинения были аргументированно опровергнуты сразу же, как военкором «Известий» Валентином Трушниным, так и самим Комитетом солдатских матерей.

После серии публикаций с опровержениями Илья Баранов все же удалил фейковое сообщение в своем Telegram-канале.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, уехавший из России и ныне проживающий в Киеве журналист Русской службы «Би-би-си» Илья Баранов распростанил письбо, якобы написанное астраханским подразделением «Комитета солдатских матерей», в котором было озвучено обвинение в адрес нашей съемочной группы. Журналистов заподозрили в раскрытии позиции российских войск, из-за чего пятеро военнослужащих погибли, еще трое были ранены.

Стоит отметить, что в день описанных выше боев военнослужащие из России вообще не участвовали. В том числе украинская армия даже не успела ударить в ответ, потому что получила сокрушительный удар.

«Начнем с того, что никаких позиций вообще, в принципе, не было, потому что мы в тот день работали из серой зоны. Это был танковый огневой налет. Ребята вышли на нейтральную территорию», — прокомментировал фейк Валентин Трушнин.

Военкор добавил, что все съемки были согласованы и никаких претензий от Минобороны не поступало. Как не может быть и речи о каких-либо жертвах, так как работают профессионалы.

«Мы работали не с российскими военнослужащими, мы работали с Донецким отдельным танковым батальоном „Дизель“. Там все ребята донецкие. Мы с ними рано утром выехали на позиции, отстрелялись, и тем же составом вернулись», — подчеркнул Трушнин, отметив, что выгодно распространять подобные фейки только одним людям — кураторам из ЦИПсО, но делали они все это явно на коленках.

К слову, и упомянутая в письме войсковая часть не принимает участия в боевых действиях, так как отвечает за эксплуатацию коммунальных ресурсов Минобороны.