Актриса из «Ходячих мертвецов» Линдсли Реджистер поддержала Россию

Фото: Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Знаменитость призналась, что уже общалась с русскими. Ее семья принимала студентов из РФ для учебы по обмену — никакого негатива она не испытывала.

Американская актриса Линдсли Реджистер поддержала Россию и ее жителей в рамках проекта «Грани реальности», созданного уральском режиссером Александром Федосеевым для борьбы с русофобией и попытками Запада отметить культуру РФ.

Теперь в Telegram-канале RUSINT публикуются видео, где зарубежные артисты рассказывают о поддержке нашей культуры и призывают прекратить дискриминацию русских граждан в Европе. Среди их числа оказалась и Линдсли Реджистер, больше известная по роли Лауры в «Ходячих мертвецах».

На кадрах знаменитость призналась, что уже общалась с русскими. Ее семья принимала российских студентов, которые приезжали в Штаты для учебы по обмену.

«И мы с моим русским другом воспоминаем об этом времени. Я бы очень-очень хотела увидеть вашу страну. Я люблю красоту, поэтому я хотела бы поехать в Москву, а также посетить провинцию. Так что может быть однажды я приеду к вам. Я надеюсь, что у вас все хорошо», — поделилась звезда.

Помимо Реджистер в проекте «Грани реальности» приняли участие такие актрисы как Ким Матула и Кортни Палм. Звезда сериала «Сыны анархии» Е. Р. Руис рассказал известное стихотворения Александра Пушкина «Истина» в рамках поддержки культуры России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что госминистр Германии Клаудия Рот выступила против бойкота русской культуры на Западе.