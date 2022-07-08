«Тебе просто показалось»: отец Фриске раскрыл тайну снов с умершей певицей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik, 5-tv.ru

Владимир Копылов признался, что видит дочь живой в своих грезах то слишком часто, то чрезвычайно редко. Боль в сердце ничем не унять.

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал о том, что часто общается с покойной певицей во снах. Как рассказал мужчина, иногда Жанна снится ему несколько ночей подряд, а иногда не появляется в сновидениях несколько месяцев.

«Мы с ней разговариваем, смеемся. Бывает так, что она мне снится, и я осознаю, что она умерла, начинаю ей что-то говорить и она сразу: „Папа, тебе просто показалось“. Как-то так», — поделился откровением Владимир Борисович.

Кроме того, папа артистки добавил, что в последний раз дочь снилась ему после Нового Года.

Сегодня Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. Певица два года героически боролась раком ради любимого сына Платона. Но несмотря на все ее старания, болезнь одержала верх и в 2015 году Жанна Фриске скончалась.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий друга Жанны, продюсера Андрея Загорского. Мужчина рассказал, как звезды шоу-бизнеса отреагировали на диагноз артистки и с уверенностью назвал в числе «предателей» имя одного из родных Фриске.