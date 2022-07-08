ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдонов»

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Атомоход «Белгород» способен выполнять как военные, так и исследовательские, и спасательные цели.

Военно-морской флот (ВМФ) России получил на вооружение подлодку «Белгород», на которой можно разместить несколько ядерных беспилотников типа «Посейдон». Об этом сообщает пресс-служба «Северного машиностроительного предприятия».

«8 июля 2022 года на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) — состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород”», — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие первые лица Минобороны РФ, руководство ВМФ, администрация Архангельской области, Северодвинска, судостроительных предприятий.

Субмарина может служить для разных целей: от выпуска ядерных беспилотников до проведения поисково-спасательных операций. На ее борту могут размещаться спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты. Тем не менее первоначально «Белгород» создавался именно для военных целей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США заявили о необходимости ограничить применение РФ уникальных стратегических вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон» и межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».