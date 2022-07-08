Чем запомнился Синдзо Абэ

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda / AFLO

Политик умер на 68 году жизни, не пережив огнестрельного ранения, полученного в ходе покушения.

Нападение на Синдзо Абэ произошло, когда онвыступал с предвыборной речью в японском городе Нара. Злоумышленник выстрелил мужчине в спину, но не успел скрыться. Абэ был госпитализировали, но вскоре умер. 5-tv.ru вспоминает важные этапы биографии бывшего премьер-министра Страны восходящего солнца.

Образование Синдзо Абэ

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Нагато. Отец мальчика в 80-е был премьер-министром страны, а дед по материнской линии возглавлял правительство страны. Повзрослев, Абэ пошел по стопам предков, выбрав политологию в университете. Сначала Синдзо окончил юридический факультет университета Сэйкэй в Токио. После он продолжил свое обучение в Калифорнии. Затем Абэ вернулся на родину. Первое время в Японии Синдзе Абэ работал в сталелитейной компании, а затем поступил на госслужбу.

Карьера Синдзо Абэ

В 1982-м он стал помощником министра иностранных дел. В те времена этим ведомством руководил его отец. В конце 80-х Синдзо оказался в аппарате секретариата Либерально-демократической партии. В 1993-м он впервые стал депутатом Палаты представителей. После этого еще восемь раз становился депутатом. В последний раз этот пост он занял в 2017-м.

В 2000-х политическая карьера Синдзо Абэ получила развитие. В 2003-м он занял пост генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии. А через три года он стал ее председателем. Тогда же Синдзо Абэ избрали на пост премьер-министра страны. На тот момент ему было 52 года, так он стал самым молодым главой кабинета Японии со времен Второй мировой войны.

На посту премьер-министра Японии Синдзо работал над стабилизацией экономики государства. Одним из способов ее «оживления» стало военное сотрудничество с США. Новая экономическая политика Японии получила неоднозначные оценки от экспертов. Однако через год после избрания Синдзо премьер-министром его популярность резко упала. Причина тому — коррупционные скандалы и неумение Либерально-демократической партии договориться с оппозицией по поводу участия Японии в антитеррористических операциях в Афганистане. В 2007-м Синдзо Абэ объявил об отставке.

Синдзо Абэ был самым молодым премьером в истории Японии с времен Второй мировой войны. Фото: www.globallookpress.com / [1090]

В 2012-м Абэ вновь стал премьер-министром, пообещав восстановить доверительные отношения между США и Японией, а также держаться более жесткого курса в отношениях с Китаем. Кроме того, политик вознамерился улучшить дипотношения с Россией. Но самый сильный упор Синдзо сделал на экономику, которая долгое время находилась в стагнации. Новая стратегия предполагала расширение госрасходов на крупные проекты и поощрение частных инвестиций. В том числе программа несла в себе привлечение к трудовой деятельности женщин и создание экономических зон с льготным режимом.

В народе экономический курс Синдхзо Абэ прозвали абэномикой. По мнению экспертов, такая тактика могла закончиться валютными войнами. Тем не менее были и те, кто положительно отнесся к абэномике. Что касается остальных общаний Синдзо, то он так и не добился мирного договора между Россией и Японией, создание которого обсуждается со времен Второй мировой войны.

В 2020-м Синдзо Абэ заявил об уходе с поста премьер-министра. Политик признался, что ему предстоит пройти курс лечения от язвенного колита. А также найти преемника. Им стал секретарь Есихидэ Суга.

Личная жизнь Синдзо Абэ

Синдзо Абэ не распространялся о личной жизни. Известно лишь, что в браке он с 1987-го. Избранницей будущего премьера стала Акиэ Мацузаки. Она — дочь владельца крупного кондитерского предприятия в Японии — «Моринага». Акиэ Абэ известна тем, что не стеснялась проявлять чувства к мужу на публике. Детей у пары нет.