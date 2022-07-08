Песков: Россия использует на Украине лишь незначительную часть военного потенциала

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Официальный представитель Кремля еще разъяснил «коллективному Западу», каковы цели спецоперации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи с лидерами фракций Госдумы разъяснил значение фразы Владимира Путина. Накануне глава государства заявлял, что Россия пока еще ничего не начинала всерьез на Украине.

«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы», — сказал Песков.

Между тем, добавил пресс-секретарь, лишь незначительная часть потенциала России используется во время спецоперации — это и имел в виду президент.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия в специальной военной операции на Украине еще не начала показывать, на что способна. По мнению главы государства, «все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России».