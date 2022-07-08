Возвращение короля: Джонни Депп согласился на новую роль после судов с Херд

Джонни Депп согласился на роль Людовика XV в новом фильме после судов с Эмбер Херд

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Актер лишился нескольких главных ролей в крупных кинокартинах из-за скандалов на тему семейного насилия с бывшей женой. Суд оправдал Деппа, и теперь артист готовится заново покорять зрителей.

Американский актер Джонни Депп возобновит съемки после судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд. В новой кинокартине он появится в роли короля Людовика XV, сообщает Bloomberg.

Режиссером фильма под названием «Фаворитка» выступает французская актриса Майвенн. Она также появится в собственной картине и сыграет последнюю любовницу монарха Жанну Дюбарри.

Съемки начнутся уже этим летом и пройдут в Париже. Проект будет финансировать Netflix, но права на фильм не будут принадлежать стриминговому сервису. Премьера может состояться уже в 2023 году.

Скандальные разборки с экс-супругой стоили Деппу роли в «Фантастических тварях-3». Студия Warner Bros. разорвала с ним контракт. Также Депп больше не появится в «Пиратах Карибского моря», подаривших ему огромную популярность. В СМИ появлялась информация, что создатели серии намерены предложить актеру вернуться, однако сам Депп не готов сниматься в картине ни за какие деньги.

Джонни Депп выиграл судебный процесс. Херд должна будет выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов — десять из них пойдут Деппу в качестве компенсации, еще пять назначены в виде штрафа. Но и актер обязан выплатить два миллиона долларов по встречному иску от своей бывшей жены о клевете.

Ранее 5-tv.ru вспоминал лучшие роли Джонни Деппа. Актер известен яркими и нестандартными образами в фильмах, ставших культовыми.