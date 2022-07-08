Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего Синдзо Абэ

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Москва регулярно поддерживала связь с экс-премьером Японии. Его кончина — поистине невосполнимая утрата.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования вдове и матери бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб от покушения. Сожаления главы государства из-за смерти политика опубликованы на официальном сайте президента России.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — отметил Путин.

В том числе российский лидер заявил, что Москва регулярно поддерживала связь с Синдзо. За время своей работы политик проявил «прекрасные личные и профессиональные качества».

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», — заключил глава государства.

В трагичный день Синдзо Абэ выступал с речью на мероприятии в городе Нара. Во время этого злоумышленник дважды выстрелил в него из самодельного дробовика. Покушавшегося на жизнь политика задержали на месте. Как писал 5-tv.ru, им оказался житель Токио, 41-летний Тэцуя Ямагами. Как выяснилось позже, он служил в морских силах самообороны Японии. В результате нападения Абэ был ранен в сердце и шею. Он еще какое-то время пребывал в сознании, медики до последнего боролись за его жизнь. Однако спасти Синдзо не удалось, от полученных травм он скончался.