Якобы раскрытые военкором «Известий» военные оказались коммунальщиками

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В фейковом сообщении, опубликованном журналистом BBC, была указана часть, которая не имеет никакого отношения не только к танкам, но и к боевым действиям.

При создании фейков украинский пропагандисты не гнушаются хватать первую попавшуюся информацию.

Так, в опубликованном письме якобы «Комитета солдатских матерей» в Telegram-канале журналиста «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Ильи Барабанова указывается войсковая часть 74325. В документе военкор «Известий» Валентин Трушнин был ложно обвинен в раскрытии позиций этих военных и что после публикации его сюжета они были уничтожены ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник «Известий» раскрыл ее истинное назначение указанной в фейковом документе военной части.

«Это составная часть учебного центра ракетных войск из Знаменского. Он и его личный состав в боевых действиях не участвует», — подчеркивает эксперт.

Он добавил, что войсковая часть 74325 является коммунально-эксплуатационной частью 4-го полигона и не имеет никакого отношения к танковым дивизиям, к которым их приписали украинцы.

К слову, это уже не первая попытка Русской службы «Би-би-си» использовать для создания фейков публикации корреспондентов «Известий». Аналогичная история произошла несколько дней назад. Изданием был опубликован странный репортаж о жизни Донецка. Большую его часть корреспондент в красках рассказывает об ужасах жизни мирных жителей под обстрелами, а в конце приходит к фантастическому выводу о том, что обстреливает столицу Донецкой народной республики российская армия или сами ополченцы.

В качестве доказательства журналист «Би-би-си» приводит фрагменты репортажа нашего коллеги Семена Еремина, в который вместе с укрывшимися в подвале жителями отсчитывал секунды. Согласно подсчетам от звука выстрела до разрыва проходит около трех-четырех секунд. Дальше журналист российской версии британского СМИ сообщает — до ближайших позиций ВСУ около пяти-шести метров, которое мина или снаряд преодолевают за 12 секунд.

Однако его простая математика только подчеркнула незнание школьных уроков физики. Проведем расчет. Расстояние между позициями ВСУ и жилыми районами Донецка, действительно, около шести километров. Средняя скорость полета 120-миллиметровой мины — около 250 метров в секунду. Делим одно на другое, получаем приблизительное время подлета — 24 секунды.

Звук выстрела, действительно, очень громкий: чтобы снаряд преодолел это максимальное для минометного выстрела расстояние, к нему привязывают дополнительные пороховые заряды.

Но звуку, как известно, тоже надо преодолеть расстояние. В школьных учебниках говорится, что его скорость составляет 331,5 метра в секунду. Опять делим, получаем на выходе 18 секунд. Это именно то время, за которое звук преодолевает дистанцию от места выстрела до места попадания.

Вычитаем 18 из 24 и получаем шесть. Таким образом, попавшие под обстрел слышат звуки выстрелов миномета с расстояния в пять-шесть километров за пять-шесть секунд до разрыва снаряда.

И, кстати, этот нехитрый расчет математически доказывает, что преступные обстрелы того же Донецка ведут именно ВСУ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, опубликовавший фейк про военкора «Известий» Валентина Трушнина журналист Илья Барабанов поспешил удалить злополучный пост.