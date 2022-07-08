«Юра любил»: семья Шатунова вернулась в ФРГ, чтобы исполнить последнюю волю певца

Фото: Instagram* / yuriy_shatunov

Артист охотно рыбачил на любимом пруду, где единение с природой помогало ему отдохнуть от повседневной суеты.

Супруга и дети легендарного исполнителя Юры Шатунова вернутся в Германию, чтобы исполнить последнее желание умершего члена семьи. Родственники кумира молодежи 90-х собираются развеять прах артиста над озером, в котором он обожал ловить рыбу.

Перед смертью певец рассказывал родным, что хочет вернуться в это место и порыбачить в тишине. Несколько дней покоя и занятие любимым хобби помогли бы Шатунову отдохнуть после плотного гастрольного туда по России. Водоем находится в заповедной зоне и чтобы прийти к нему, следует купить абонемент.

«Там нельзя подъехать на машине, нужно оставлять ее на парковке и километров пять идти пешком по лесу. Юра любил порыбачить в тишине. Это было для него идеальным местом. Однажды он взял меня с собой: народу нет, птички щебечут. Все, как Юра любил. Ему нравились глухие места», — рассказал один из друзей семьи.

Именно в этом месте вдова Светлана, девятилетняя Эстелла и 15-летний Дэннис собираются развеять прах любимого исполнителя миллионной публики. Как рассказал близкий семьи Шатунова — большая часть праха певца была захоронена на российском Троекуровском кладбище. Немного пепла жена Юрия забрала для исполнения последней воли умершего мужа.

В том числе семейный друг отметил, что Юра Шатунов очень не любил раскрывать личное на публику и трепетно относился к семье и дому.

«Он, на самом деле, очень оберегал свою приватную жизнь. И когда был не на гастролях, а дома, то все встречи назначал где-нибудь в городе в кафе. Его дом — был его крепостью. Там он принимал только самых близких людей. Сейчас его семье очень тяжело. В память о Юре надо как можно деликатнее освящать тему его смерти и все, что с этим связано», — цитирует его слова «Аргументы и факты».

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психолога о том, как дети Юры Шатунова переживают утрату отца.

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