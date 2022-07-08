Бывший премьер-министр Японии Абэ был ранен в сердце и шею

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После покушения Синдзо Абэ еще какое-то время пребывал в сознании. Медики до последнего боролись за его жизнь.

Японские медики, несколько часов боровшиеся за жизнь Синдзо Абэ после покушения, сообщили, куда именно стрелял преступник. Две пули попали в сердце и шею бывшего премьер-министра Японии, передает информационное агентство Kyodo.

Еще до того, как окружающие смогли среагировать, из шеи и груди политика началось кровотечение. Несмотря на экстренное переливание крови, 67-летний Абэ скончался через несколько часов после нападения.

Синдзо Абэ выступал с речью на мероприятии в городе Нара, когда злоумышленник дважды выстрелил в него из дробовика. Стрелявшего задержали на месте. Им оказался местный житель, 41-летний Тэцуя Ямагами. Известно, что ранее он служил в морских силах самообороны страны. Сейчас по делу покушения в правительстве Японии создан специальный кризисный штаб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появилось видео момента покушения на Синдзо Абэ.