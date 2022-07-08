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Со всех трибун члены ЕС твердят о необходимости лишить Россию доходов от энергоресурсов, однако отказываться от личной выгоды ради помощи Киеву не спешат.

Киевские власти пришли в ярость из-за решения Евросоюза по поддержке газовой отрасли, которое стало «настоящим подарком» для президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал репортер Энтони Ашкеназ в материале для газеты Daily Express (DE).

Депутаты Европарламента одобрили инициативу о расширении таксономии Евросоюза (ЕС). Теперь дополнительное финансирование может пойти на такие отрасли, как природный газ и атомная энергетика.

По мнению обозревателя, данное решение очень выгодно России, так как развитие указанных отраслей повышает зависимость ЕС от российских энергоносителей.

«Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы природный газ был включен в таксономию, а это означает, что она может продолжать отправлять Москве миллиарды», — отметил Ашкеназ.

Инициатива не всем пришлась по душе. Так, ярые противники атомной энергетики Австрия и Люксембург пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде.

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