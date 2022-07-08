Любовь до небес: Прилучный сделал Брутян неожиданный подарок

Фото, видео: instagram* / zepyur_brutyan

Знаменитый актеры провели вместе несколько незабываемых часов, воспоминаний о которых хватит на всю жизнь!

Российский актер Павел Прилучный продолжает радовать новоиспеченную жену Зепюр Брутян яркими сюрпризами — в этот раз он устроил ей полет на воздушном шаре. Как будто и не было в его жизни отношений с предыдущей избранницей Мирославой Карпович. Правда, с ней звезда «Мажора» прятался от посторонних глаз, и общественность только строила догадки. А тут чувства как на ладони — пара поженилась и сообщила об этом, а потом стала делиться и другими моментами из своей личной жизни.

На этот раз поклонники разделили радость влюбленных от их романтического путешествия в небо. Причем полет на воздушном шаре Зепюр совершила в своей жизни впервые. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Вчера мы говорили о том, что я никогда не летала на воздушном шаре и видела, как в Каппадокии очень красиво почти каждый день поднимаются шары на рассвете, а сегодня меня привезли сюда! Это было очень неожиданно, правда!» — подписала она видео в сторис в Instagram*.

На нем и актриса и ее звездный супруг Павел Прилучный выглядят очень счастливыми. Сначала любимый подарил ей букет ромашек, а потом уже отправился с ней на борт воздушного судна. Совершив полет, девушка призвала поклонников дарить друг другу эмоции. Судя по соцсетям пары, именно так молодожены подпитывают свои отношения. Таким и должен быть конфетно-букетный период.

Как известно, Павел Прилучный прожил почти десять лет в браке с актрисой Агатой Муцениеце, от этих отношений у пары родилось двое детей. Позже актер около года встречался со звездой «Папиных дочек», а затем, неожиданно для всех, быстро завязал очередной роман с 26-летней Зепюр Брутян. В их женитьбу СМИ и общественность не верили до последнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный планирует уехать в Японию.

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