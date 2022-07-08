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Американская крылатая ракета морского базирования является одной из самых распространенных в мире.

Две противокорабельные установки Harpoon уничтожены в Лимане под Одессой. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — говорится в заявлении.

К слову, американская крылатая ракета морского базирования является одной из самых распространенных в мире.

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