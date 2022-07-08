Почему уникальный телохранитель Синдзо Абэ не смогла спасти его от смерти?

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Моэми Ишида достает пистолет за 0,2 секунды и может голыми руками убить десятерых — но даже она не смогла уберечь политика от смерти.

Накануне покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ его личный телохранитель Моэми Ишида поставила новые рекорды — девушка может достать пистолет за 0,2 секунды и поразить в рукопашном бою десять взрослых мужчин одновременно. В народе Моэми называют «богиней» или «ледяной королевой». Кроме того, что девушка — уникальный талант в боевых искусствах, она считается у японцев истинной красавицей.

Судьба у Моэми Ишида сложилась интересная. Ее отец и дед были лучшими телохранителями в стране, но для девочки никто из них такой судьбы не хотел. Папа был категорически против занятий наследницы боевыми искусствами, но та не послушалась (что для Японии невероятная редкость) и тренировалась тайно.

Однажды отец застал малышку за упражнением с деревянный мечом — и был настолько шокирован ее упорством, что поменял свое мнение и отправил дочь в академию боевых искусств. Спустя несколько лет хрупкая девушка побьет мировой рекорд собственного отца. Ее историю рассказало издание inews.

Моэми Ишида входит в пятерку лучших женщин-телохранителей планеты. Первое и второе место занимают россиянки Анна Рогинова и Виктория Корчагина.

Несмотря на уникальный талант и поразительные способности, Ишида не смогла защитить своего начальника — бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Во время публичного выступления злоумышленник дважды выстрелил в политика из самодельного дробовика. Невероятная «богиня» не справилась с работой — Синдзо Абэ скончался спустя несколько часов после покушения. Почему так произошло — пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стала известна личность стрелявшего в Синдзо Абэ — им оказался бывший военный.