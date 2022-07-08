США обращались в МИД РФ с просьбой признать наемников на Украине комбатантами

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Приезжающие воевать в Донбасс «солдаты удачи» являются одной из новых «серьезнейших моментов в отношениях России с США и другими западными странами».

Прибывших убивать мирных жителей Донбасса иностранных наемников власти США просили признать комбатантами. С запросом Штаты обратились в российский МИД после задержания нескольких из них в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», — сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что продолжения эта история не получила.

По его словам, иностранное наемничество на Украине является одним из «новых серьезнейших проблемных моментов в наших отношениях с США и другими странами Запада». Рябков предупредил — участие иностранцев в военных действиях недопустимо, а те, кто не считается с этим будет «пожинать плоды собственного человеконенавистничества и неготовности воспринимать реальность, которая сложилась в этом регионе».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в начале июня 2022 года Верховный суд ДНР вынес смертный приговор троим иностранцам, совершавшим преступления в Донбассе. Следствие полностью доказало вину британца Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного королевства Марокко Брагима Саадуна. Позднее были задержаны еще граждане США. Суда над ними пока еще не было.