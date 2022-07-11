Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Эксперт Еременко: за 2 миллиона рублей можно купить авто из ЕС с возрастом от трех до пяти лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rene Fluger; 5-tv.ru

Привезти в Россию машину известного бренда можно из Казахстана, Белоруссии и Армении и даже Европы, но необходимо знать несколько нюансов.

Завоз автомобилей был актуален и до нестабильной ситуации в мире, когда компании по производству и продаже автомобилей из других стран приостановили деятельность в России.

Сегодня купить новый автомобиль в пределах двух миллионов возможно, но непросто. Сложности возникают в том числе с оформлением документов на машину. В интервью 5-tv.ru эксперт по подбору авто Денис Еременко объяснил, как сегодня можно привезти машину из другой страны и не нарваться на мошенников.

Денис Еременко

Эксперт по подбору авто, на рынке с 2007 года

Какую машину купить за два миллиона рублей

Российский рубль — сегодня понятие очень размытое. Совсем недавно на эту сумму можно было приобрести автомобиль Volkswagen Polo или Skoda Rapid за полтора-два миллиона рублей у официального дилера. Чуть меньше года назад, осенью 2021-го, можно было прийти к официальному дилеру Skoda и купить новую Octavia за 2,2 миллиона рублей в полной комплектации. Сегодня она стоит примерно четыре и более миллионов рублей. И на сегодняшний день машин у дилеров в наличии практически нет, отсутствуют понятия рекомендованной розничной цены.

Кроме того, на профессиональном рынке есть понятие, что машину необходимо продать с маржой в миллион, рассказывает эксперт. В этом случае у дилера на складе находятся три автомобиля, чья закупочная стоимость — 1,2 миллиона рублей. Но частному покупателю эти автомобили предложат за два миллиона рублей.

«Мы могли с вами купить год назад Volkswagen Passat в кузове „универсал“ с достаточно хорошей комплектацией. Но пробег этой машины был бы примерно 150 тысяч километров. Это была бы добротная машина с дизельным мотором, с вероятностью, на которой вы могли бы там не один год поездить», — привел пример эксперт по подбору авто Денис Еременко.

На сегодняшний день за два миллиона можно купить тот же самый Passat, но его пробег будет меньше, чем 100 тысяч километров.

В хорошей комплектации в Германии он стоит от 18 тысяч евро. В зависимости от объема двигателя меняется и пошлина, стоимость которой необходимо учитывать при растаможивании машины.

«Давайте возьмем самый стандартный объем, это два литра. И в российской таможне за эту машину нужно будет заплатить пять тысяч 400 евро. Таможня, соответственно, платится по курсу ЦБ в рублях на день таможенного оформления. То есть она тоже постоянно меняется. Крепче рубль — меньше платим, слабее рубль — больше платим. При курсе 50 и 100 рублей пошлина будет отличаться тоже в два раза», — рассказал эксперт.

Помимо официальных платежей нужно оплатить около 100 тысяч рублей за:

коробка ГЛОНАСС ;

; оборудование СБКТС (свидетельство безопасности конструкции транспортного средства);

(свидетельство безопасности конструкции транспортного средства); брокерские и сопутствующие услуги, комиссии банков.

Дополнительно — услуги посредников.

Новая или подержанная машина

Эксперт утверждает, что сегодня за два миллиона из новых автомобилей практически ничего нельзя купить.

«Это будет Lada Vesta в какой-то хорошей комплектации, либо „китаец“. Причем ценник на китайские автомобили достигает трех миллионов рублей», — пояснил специалист.

В ценник «укладываются» машины известных европейских марок. Но нужно уточнить: те марки и модели, которые привозят из Европы, будут с пробегом. Машины с «возрастом» от трех до пяти лет облагаются минимальными таможенными пошлинами. Это самый популярный сегмент на сегодня. Например:

Volkswagen Passat;

Volkswagen Golf;

Renault Talisman;

Renault Grand Scenic;

Volkswagen Touran.

Пример: если BMW X5 с дизельным мотором везти из Европы с пробегом 2019-го (от трех до пяти лет пробега), автомобиль в определенной комплектации будет стоить примерно пять миллионов рублей. Аналогичная машина в Москве будет стоить 6,5-7,5 миллиона рублей, и разрыв составит около 1 миллиона рублей.

Эксперт рассказал, что будет с ценами на автомобили в России

Новая машина у официального дилера стоит примерно 11,5 миллиона рублей.

«За трех- или четырехлетнюю летнюю машину, купленную в Германии, вы получаете дисконт в 50%. Именно это привлекает огромную аудиторию, люди, кто рассматривал новую машину, переключаются на вторичный рынок», — считает Денис Еременко.

Получается, что, покупая машину в Европе, вы выигрываете не только в цене, но и по качеству. Есть мнение, что пробег европейский по отношению к российскому можно разделить на три. То есть 100 тысяч километров европейского пробега — это 30 тысяч российского, потому что дороги лучше, топливо лучше, сервис лучше, песка на дорогах нет. В целом среда обитания помогает автомобилю оставаться в лучшем состоянии.