Ослепительно красива: Джаред Лето завел роман с российской моделью

Фото: www.globallookpress.com / Dyd Fotografos / Keystone Press Agency

Пара попалась на глаза папарацци на отдыхе в Италии.

Оскароносный актер Джаред Лето ошарашил поклонников новыми событиями в личной жизни. У звезды очередной роман и на этот раз снова с русской моделью. Выбор звезды пал на Дарью Корчину. Пара не смогла скрыться от объективов папарацци на отдыхе в Италии. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Для многих фанатов артиста новость оказалась удивительной потому, что до недавнего времени Джаред во всеуслышание заявлял о сильных чувствах к Валери Кауфман. К примеру, в интервью изданию Газета.ру он называл пассию самой красивой женщиной на планете. С ней он встречался целых семь лет. Но, видимо, Корчина затмила девушку своей внешностью. Да и чувства, скорее всего, сошли на нет.

Теперь мировая знаменитость выглядит не менее счастливым рядом с очередной русской моделью. Сейчас оба нежатся в лучах солнца на итальянском курорте Портофино. Пару запечатлели в обнимку в ресторане, а также на прогулке, где они все время держались за руки. Так что очевидно, что пару связывает больше чем дружба.

www.globallookpress.com / Dyd Fotografos / Keystone Press Agency

Джаред Лето — американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За свою кинокарьеру снялся почти в 30-ти фильмах. В 2013-м получил «Оскар» за мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей». В числе последних работ артиста — «Дьявол в деталях», «Дом Gucci», «Морбиус».

В личной жизни известен многочисленными романами, и не только с русскими девушками. В частности, у него были отношения с голливудской звездой Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон и шли Олсен. Некоторые приписывали актеру роман и Линдси Лохан, с которой он познакомился на съемках фильма «Глава 27».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной поклонницы из России.