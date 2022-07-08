Всему виной пуанты: рискует ли Волочкова стать инвалидом из-за проблем с ногами

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Своевременное обращение к специалисту поможет скорректировать деформацию. Но почему балерина этого не хочет?

Российская балерина Анастасия Волочкова очень долго занималась балетом. Именно танцы принесли ей бешеную популярность, поэтому искусство для звезды «Большого театра» является делом всей жизни. Однако получение профессиональных травм касается не только спортсменов, но и танцовщиц. Например, такой недуг, как деформация стопы. Травматолог-ортопед и специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Максим Саутин рассказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru о вероятности возникновения инвалидности у Волочковой.

«Стопы при занятиях балетным искусством страдают в первую очередь. Мы часто в своей практике сталкиваемся с подобными ситуациями и в довольно молодом возрасте наши пациенты обращаются за помощью в связи с хронической травмой, связанной со специфической опорой на стопу, с возможными переломами с перегрузочным и переломами, в том числе. Ситуация, которая сейчас обсуждается в отношении Анастасии Юрьевны довольна схожа с тем, с чем мы сталкиваемся каждый день в нашей практике», — сказал Саутин.

Врач также отметил, что проблемы с ногами возникают не только у профессиональных спортсменов, как Анастасия, но и у любительниц носить высокие каблуки. Если женщина чувствует неприятные ощущения из-за деформации стопы, то ей требуется незамедлительная помощь специалиста. Эксперт порекомендовал не заниматься самолечением, ведь мази и средства, о которых пишут в интернете, дарят лишь временный эффект и не исправляют проблему.

«Следует отметить, что данная патология имеет тенденцию к прогрессированию в случае сохранения прежних нагрузок, либо случае их увеличения. Деформация стопы может так же увеличиваться, это приводит к увеличению дискомфорта и усилению болевых ощущений», — объяснил эксперт.

Медик подчеркнул, что своевременное обращение к специалисту поможет откорректировать деформацию с помощью современного хирургического вмешательства. В случае положительного исхода танцор даже сможет вернуться к прежним нагрузкам. Однако стоит помнить о том, что каждая травма отпечатывается в памяти организма и вносит свои последствия. После ранения или операции при возвращении прежнего образа жизни спортсмен повышает риски травмирования.

«Нельзя забывать, что все в организме взаимосвязано и опорно двигательный аппарат не исключение. В частности деформация стоп может сказаться на развитии проблем с коленными суставами и с тазобедренными суставам. Безусловно, позвоночник участвует в компенсации изменений больше всего, поэтому мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда пациенты обращаются с болями в позвоночнике, в тазобедренных суставах, в коленных суставах», — продолжил Саутин.

Однако врач поспешил успокоить разволновавшихся поклонников Волочковой. Он рассказал, что с учетом развития высокого уровня хирургии, вероятность доведения деформации стопы до критических состояний очень мала. Особенно в случае известной балерины.

Возможно, здоровью танцовщицы действительно ничего не угрожает, но как насчет материального состояния звезды? Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова задолжала государству более полумиллиона рублей.

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