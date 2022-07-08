Спектакль окончен: Захарова оценила энергетический кризис в ФРГ песней Гагариной

Фото: Depositphotos / curaphotography

Жители Германии вряд ли назовут «хеппи-эндом» ситуацию, в которой они вынуждены отказываться от горячей воды и уличного освещения в угоду политическим амбициям руководства страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила песню Полины Гагариной, прочитав новости о вынужденной экономии топлива в Германии.

По данным немецких СМИ, власти ФРГ вынуждены отключать уличные фонари и закрывать бассейны после отказа от российских энергоресурсов.

«Как же я люблю Полину Гагарину с ее: „Спектакль окончен, гаснет свет. И многоточий больше нет. Останови музыку, спектакль окончен, happy end“» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Власти Германии не только оставляют граждан без уличного освещения. Некоторые жители ФРГ теперь могут воспользоваться горячей водой лишь в определенные часы, ведь потребление тепла приходится сокращать.

Неудивительно, что Берлин вынужден экономить на базовых нуждах населения, ведь его план по замещению российских энергоресурсов с треском провалился. Германия столкнулась с нехваткой инфраструктурных возможностей, в частности, с банальной нехваткой танкеров для перевозки больших объемов сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее 5-tv.ru писал, что отказ Германии от российского газа обойдется ей в триллион евро.