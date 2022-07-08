Журналист «Би-би-си» удалил ложное сообщение о действиях военкора «Известий»

Илья Барабанов в своем Telegram-канале обвинил Валентина Трушнина в якобы раскрытии позиций военных РФ на Украине в зоне СВО.

Журналист Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации — Прим. ред.) Илья Барабанов удалил ложное сообщение о действиях военкора «Известий» Валентина Трушнина, которое было ранее опубликовано в его Telegram-канале.

Откровенный фейк состоял из обвинения российского журналиста в якобы раскрытии позиций военных РФ на Украине в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Проведенное расследование выявило не только факт неприкрытой лжи в словах Барабанова, но и клеветы с глупыми ошибками. Так, как сообщал ранее 5-tv.ru, на обращении рядом с 2022 годом стоит не буква «г.», как принято в РФ, а «р.» — как пишут в Незалежной («рок», по-украински переводится как «год»). Да и в имени главы астраханского «Комитета солдатских матерей» есть ошибка — Асила вместо Асыла (Асыла Дихтярь).

Речь идет об опубликованном в Telegram-канале письме от якобы солдатских матерей. Судя по «документу», женщины требовали запретить доступ военных корреспондентов на фронт. Авторы фейка ссылаются на то, что якобы после выхода репортажа Трушнина 30 июня текущего года ВСУ российские позиции обстреляли. Пропагандисты отмечают, что тогда якобы погибли пять астраханских солдат и еще трое пострадали.

Стоит отметить, что в день описанных выше боев военнослужащие из России вообще не участвовали. В том числе украинская армия даже не успела ударить в ответ, потому что получила сокрушительный удар.

«Начнем с того, что никаких позиций вообще, в принципе, не было, потому что мы в тот день работали из серой зоны. Это был танковый огневой налет. Ребята вышли на нейтральную территорию», — прокомментировал фейк Валентин Трушнин.

Военкор добавил, что все съемки были согласованы и никаких претензий от Минобороны не поступало. Как не может быть и речи о каких-либо жертвах, так как работают профессионалы.

«Мы работали не с российскими военнослужащими, мы работали с Донецким отдельным танковым батальоном „Дизель“. Там все ребята донецкие. Мы с ними рано утром выехали на позиции, отстрелялись, и тем же составом вернулись», — подчеркнул Трушнин, отметив, что выгодно распространять подобные фейки только одним людям — кураторам из ЦИПсО, но делали они все это явно на коленках.

Опровергли ложное сообщение в адрес военкора «Известий» и в «Комитете солдатских матерей». Представитель организации в комментарии 5-tv.ru сообщил, что никаких жалоб на работу журналистов они не получали и подобного документа не писали.

К слову, это не первый случай попытки со стороны украинской власти дискредитировать российских журналистов, работающих в зоне боевых действий.