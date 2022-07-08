Журналист «Би-би-си» удалил ложное сообщение о действиях военкора «Известий»
Илья Барабанов в своем Telegram-канале обвинил Валентина Трушнина в якобы раскрытии позиций военных РФ на Украине в зоне СВО.
Журналист Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации — Прим. ред.) Илья Барабанов удалил ложное сообщение о действиях военкора «Известий» Валентина Трушнина, которое было ранее опубликовано в его Telegram-канале.
Откровенный фейк состоял из обвинения российского журналиста в якобы раскрытии позиций военных РФ на Украине в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Проведенное расследование выявило не только факт неприкрытой лжи в словах Барабанова, но и клеветы с глупыми ошибками.
Речь идет об опубликованном в Telegram-канале письме от якобы солдатских матерей.
«Начнем с того, что никаких позиций вообще, в принципе, не было, потому что мы в тот день работали из серой зоны. Это был танковый огневой налет. Ребята вышли на нейтральную территорию», — прокомментировал фейк Валентин Трушнин.
Военкор добавил, что все съемки были согласованы и никаких претензий от Минобороны не поступало. Как не может быть и речи о каких-либо жертвах, так как работают профессионалы.
«Мы работали не с российскими военнослужащими, мы работали с Донецким отдельным танковым батальоном „Дизель“. Там все ребята донецкие. Мы с ними рано утром выехали на позиции, отстрелялись, и тем же составом вернулись», — подчеркнул Трушнин, отметив, что выгодно распространять подобные фейки только одним людям — кураторам из ЦИПсО, но делали они все это явно на коленках.
Опровергли ложное сообщение в адрес военкора «Известий» и в «Комитете солдатских матерей». Представитель организации в комментарии 5-tv.ru сообщил, что никаких жалоб на работу журналистов они не получали и подобного документа не писали.
К слову, это не первый случай попытки со стороны украинской власти дискредитировать российских журналистов, работающих в зоне боевых действий.