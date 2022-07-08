Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Артема Иванова

Фото, видео: 5-tv.ru

Пятилетнему мальчику грозит слепота из-за глиомы зрительного нерва.

И сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей акции День добрых дел. Накануне героем нашего сюжета стал Артем Иванов из Саратова.

Пятилетнему мальчику грозит слепота из-за глиомы зрительного нерва. Избавиться от опухоли поможет лучевая терапия. Только вот стоит процедура два с половиной миллиона рублей. И таких денег у семьи нет.

Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, нам удалось собрать всю сумму. И даже больше! Всего за сутки вы перевели пять миллионов 75 тысяч 745 рублей. Огромное вам спасибо.