К судебному разбирательству с IKEA присоединился Роспотребнадзор

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Уходя с российского рынка компания не сможет обеспечить гарантийное обслуживание клиентов, что нарушает права потребителей.

Компании IKEA, по всей видимости, придется задержаться в России. И дело даже не в провалившейся распродаже. Как выяснили «Известия», на производителя товаров для дома подали в суд за нарушение прав потребителей. Дело в том, что компания, уходя из нашей страны, не сможет обеспечить гарантийное обслуживание клиентов.

Истцы считают, что IKEA имеет возможность завозить запчасти или производить их в России, чтобы заменить бракованные товары. К делу уже подключился Роспотребнадзор, там дадут оценку действиям компании.

«Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», — цитирует ведомство РИА Новости.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что действующие от имени западных компаний российские юрлица несут ответственность перед своими клиентами по закону «О защите прав потребителей» в качестве изготовителей, импортеров или продавцов.