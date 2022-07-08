Саперы ЗВО продолжают разминирование территории Харьковской области

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Множество ловушек не только для военных, но и для мирных жителей оставили во время выступления ВСУ.

Саперы Западного военного округа продолжают разминирование Харьковской области. Отступая, ВСУ оставили множество ловушек. Кроме того, в поселках полно неразорвавшихся частей от сбитых украинских ракет — их нередко находят местные жители. Люди оставляют заявки в военной комендатуре, после чего на место выезжает группа наших специалистов.

«Сейчас будем уничтожать его накладным зарядом. Подготовили мешки с песком», — говорит командир саперного отряда Алексей.

Такие подрывы делают, только если найденные боеприпасы нельзя перевезти. Все остальные отправляют на специальный полигон вдали от населенных пунктов.